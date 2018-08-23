36歲拍賣初夜 辣空姐最高價竟飆到890萬

德國36歲空姐曼蒂（Mandy）上網拍賣她的初夜。（圖截取自網站Cinderella Escorts）

2018-08-23 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕德國36歲空姐兼歌手曼蒂（Mandy）因為遲遲找不到適合自己的男人，竟轉念上網拍賣自己的「初夜」來換取更多錢財，導致一堆人紛紛開出高價，最後由一名慕尼黑商人以25萬歐元（約新台幣890萬元）得標；曼蒂表示，9月中她將會與男子見面進行「交貨」。

根據外媒報導，曼蒂因為一直在等待真命天子出現，加上長年專注於事業，因此從未有過性經驗，僅管外界認為，36歲沒有性經驗「很不正常」，但她卻自豪將初夜保存得非常良好，且相當具有價值，因此透過「Cinderella Escorts」網站，公開拍賣自己的初夜。

消息一發出後，許多人對曼蒂的初夜感興趣，紛紛出高價來競爭，第一名由一位穆尼黑商人以25萬歐元（約新台幣890萬元）得標，另外開價第二高的是一名律師，出價24萬歐元（約新台幣855萬元），第三則是一名足球運動員，出價20萬歐元（約新台幣712萬元）。

對於這個價格，曼蒂表示，她感到相當滿意，預計將在下個月中與對方進行「交貨」，而換來的這筆巨款將會拿來繼續拓展事業、甚至捐出一部分給慈商機構。曼蒂強調，在此次交易後她仍不會放棄尋找真愛，因為她相信如果對方真的愛她，才不會在乎她是不是處女。