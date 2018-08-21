不能坐或站！「懶人奧運」躺著賺 參賽者超懶只來一半

蒙特內哥羅在當地時間18日舉辦第六屆「懶人奧林匹克大賽」（Laziest Olympics），原本有40人報名，結果當天到場的人不到一半。（圖擷取自YouTube）

2018-08-21 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕真的有躺著賺！蒙特內哥羅在日前舉辦第6屆的「懶人奧林匹克大賽」（Laziest Olympics），比賽規定選手必須全程躺著，不能坐或站立，而成為「最懶」冠軍得主，將可獲得800歐元（約新台幣2.8萬元）的獎金。而這場比賽原本有近40人報名參加，但最後到場卻不到一半，主辦人就笑稱「可看出人們有多懶，連參加都很懶」。

綜合媒體報導，第6屆的「懶人奧林匹克大賽」在蒙特內哥羅當地時間18日舉辦，當天到場參賽的「懶人」共有18名，這些參賽者集中在一間大通鋪內，他們可以自由自在地躺著聊天或滑手機，而唯一的限制就是「不能坐或站起來」，就連上廁所也是。

第5屆「懶人奧林匹克大賽」冠軍得主伍卡欽（Vukasin）表示，他去年的紀錄是躺了48小時，這次參加打算要打破自己的紀錄，因為今年的獎金比以前都還來的多，希望能連霸。比賽主辦人布拉戈耶維奇（Mico Blagojevic）則表示，很開心每一屆的比賽都有很多人報名參加，「這次的比賽約有近40名參賽者報名，但來的人只有一半，就可以看出人們有多懶，連參加都很懶。」

許多網友看到活動後覺得有趣，紛紛留言「應該頒獎給沒來的參賽者」、「現在這個世界怎麼了」、「竟然在有生之年看到這麼搞笑的事情」、「不要和我比懶，我懶得和你比」、「到場的都輸給了沒到場的」。