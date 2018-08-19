英國二戰沉沒軍艦 遭中國「海盜」非法打撈

中國「海盜」涉嫌違法打撈二戰沉沒軍艦「威爾斯親王號」戰艦和「反擊號」戰鬥巡洋艦。（圖取自《每日郵報》）

2018-08-19 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕二戰期間有多艘英國軍艦在印尼和馬來西亞水域沉沒，據英媒指出，至少有10艘被列為軍墓的沉沒軍艦，遭中國「海盜」非法打撈，殘骸被當作成廢鐵出售，令陣亡官兵不能安息。英國將與印尼及馬來西亞政府調查此事，並合作保護沉沒軍艦。

綜合外媒報導，被非法打撈的英軍軍艦在1941年、1942年沉沒，包括合計共有835名官兵陣亡的「威爾斯親王號」戰艦（HMS Prince of Wales）和「反擊號」戰鬥巡洋艦（HMS Repulse），兩艘軍艦各有一半船身被當成廢鐵撈走，其中可能含官兵遺骸。

其他被打撈破懷的沉沒軍艦還有「班卡」號掃雷艦（HMS Banka）、「遭遇號」驅逐艦（HMS Encounter）、「埃克塞特號」重巡洋艦（HMS Exeter）、「Tien Kwang」獵潛艦、「Kuala」輔助巡邏艇、 「Loch Ranza」貨船等。

「反擊號」少數生還者之一、現年96歲的平克（Maurice Pink）指出，這種破壞軍墓的行為相當「惡毒及可怕」，直言當年被困同袍發出的慘叫聲，他現在仍記得很清楚。「反擊號」陣亡官兵的後代麥高文（Shirley McGowan）也批，這些人毫無敬重心。

《每日郵報》指出，超過12艘由中國持有、配備起重裝備的平底船，一直在印尼及大馬海域非法打撈二戰的沉沒軍艦，廢鐵先運到印尼切成碎片，再運往中國並流入國際鋼鐵市場。由於這些軍艦在核爆時代前沉沒，殘骸的輻射非常少，適合用於生產醫療設備。

近年在爪哇海出沒的打撈平底船，8艘當中有5艘屬於中國船運公司福建嘉達（Fujian Jiada）。該公司否認參與任何非法打撈，並將國際媒體的報道稱為「惡意的、虛假的流言蜚語」，並稱「我們只是一家出口代理公司」。