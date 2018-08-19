12歲女童開走媽媽的車狂飆還撞倒警察 警方開槍阻止

2018-08-19 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名叛逆女童竟然開著一輛車在路上橫衝直撞，警方獲報後到場阻止，還對車子開槍。事後傳出輿論認為警察不應該對小孩子開槍，但是警方回應表示，當下開槍是必要的動作，否則後果不堪設想。

根據外媒報導，本月15日，美國密西西比州梅里迪安市（Meridian）的一處拖車公園，一名年僅12歲女童因為闖禍被媽媽教訓，女童因此與媽媽鬧彆扭，趁媽媽不注意時開走車子，而且還以時速100到130公里的速度在拖車公園附近飆車，附近民眾撞見簡直嚇壞，完全不敢靠近，只得報警處理。

警方獲報後到現場，一名警員正準備要丟出雞爪釘在路面上，以攔截女童高速駕駛的車輛，但是女童看到有人出現在路面上，沒有減速也沒有停車，直接將這名警員撞倒在地上。有在場民眾將過程錄影下來，影片中還可以聽見數聲槍擊，警方最後只能透過開槍嚇阻女童。

事發後，不少人認為警方不應該對只有12歲的女童開槍。對此，當地警長索利（Billy Sollie）表示，警方是對著車子開槍，而不是將目標放在女童，而且當下同仁看到這輛處於高速行駛的車子，又將輾過那名被撞倒在地的受傷員警，出於保護，才會選擇開槍。

一名目擊者表示，這名女童開車時速相當快，雖然車子的輪胎已經被雞爪釘戳破，但是女童沒有停下車子，直接撞倒員警，之後警方對著車子開了大約5槍，才成功讓車子停下，最後這名女童被送到少年感化中心，而這位被撞倒的員警因骨折送醫，幸好沒有生命危險。