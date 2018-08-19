中國人想成為澳洲公民 獲准率僅剩3％了！

在2017年7月至2018年2月期間，僅不到3%的中國人成功申請成為澳洲公民。（圖擷自雪梨晨峰報網站）

2018-08-19 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國和澳洲的關係緊張，中國移民澳洲人數急遽下滑，根據澳洲《雪梨晨鋒報》報導，在2017年7月至2018年2月期間，僅不到3%的中國人成功申請成為澳洲公民。

報導引述澳洲內政部的數據指出，2017至2018財政年度前8個月，僅1559名中國出生的居民獲得公民身份，遠低於2016年至2017年度的6500人，過去每年有多達1萬人申請成為澳洲公民，但在2017年7月至2018年2月間，申請成功率暴跌至剩下3%。

報導提到，同一期間印度的申請成功率從15%上升到18%；南非的批准額也從3%增加到5%。目前澳洲部分保守議員要求降低年度入境澳洲人數，澳洲政府最近也開始試圖收緊公民身份申請程序，但該計劃在參議院停滯不前。澳洲多元文化事務部長塔吉（Alan Tudge）拒絕對報導發表評論。澳洲內政部的一名發言人聲稱，政府沒有限制某些背景的人士獲得公民身份。

一名出生於中國的墨爾本居民Zoe Ma則抱怨，澳洲政府等了17個月才對她的公民身份申請作出判決。Zoe因擔心如果離開澳洲，她的申請將被暫停，因此延後回中國探望年邁的祖母，最後祖母在上個月已過世了。

不過，針對澳洲政府的政策，不少澳洲人都大讚是「德政」，有人稱讚澳洲政府很「貼心」，也有人納悶問，「中國人為什麼到處移民？為什麼拚命想當外國人」。