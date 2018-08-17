全球5架飛機驚傳炸彈威脅 緊急中途迫降

德國神鷹航空（Condor Flugdienst）編號DE69的波音753客機，原定16日由埃及洪加達飛往德國杜塞道夫，卻有消息稱飛機上有炸彈，緊急迫降希臘克里特島的干尼亞機場。（圖擷取自Condor官網）

2018-08-17 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕德國神鷹航空（Condor Flugdienst）編號DE69的波音753客機，原定16日由埃及洪加達（Hurghada）飛往德國杜塞道夫（Dusseldorf），卻有消息稱飛機上有炸彈，緊急迫降希臘克里特島的干尼亞機場（Chania airport）。另外，智利當局表示，有4架飛機受到炸彈威脅，分別在智利和秘魯迫降。

綜合媒體報導，神鷹航空證實，基於安全理由，編號DE69的波音753客機緊急在克里特島的干尼亞機場降落，飛機最終安全著陸，機上273名乘客平安無事，航空公司安排乘客在飯店過夜，並在17日重新安排航程。

《德國之聲》報導，雖然神鷹航空不願承認有炸彈威脅引起這次的行動，但希臘媒體報導，炸彈處理專家和警犬正在調查這架飛機，且是在2架F-16戰機的護送下，才安全抵達克里特島。

另外，關於南美洲驚傳飛機受到炸彈威脅。秘魯交通部表示，由於智利當局收到的炸彈威脅的消息，其中一架在16日從秘魯首都利馬前往智利聖地亞哥的拉塔航空編號2369客機，被迫降落在秘魯南部的一個機場。