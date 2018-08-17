紡織業黑幕寫成故事 印度電影引發討論

2018-08-17 00:14

〔中央社〕一部關於印度南部一名年輕紡織女工的電影，引發紡織業重鎮社區議論。社運人士說，印度紡織業充斥剝削和虐待黑幕。

「我是普里亞」（Call Me Priya，暫譯）講述坦米爾那都省（Tamil Nadu）一位年輕女性的故事。這個省約有40萬人受僱於1500多家紡紗廠，為跨國品牌將棉花製成紗線、織料和衣服。

這些工人多半為貧困、低種姓社區的年輕女性。儘管有法律保障，每天仍得工作12小時以上，且常面臨恐嚇、言語及性騷擾。然而，多數人入行前並未意識到所面臨的風險。社運人士說，他們入行後也不知如何反抗虐待。

為了讓社區了解紡織業真相，13個慈善團體在坦米爾那都省405個村莊放映「我是普里亞」，同時也希望把工人團結起來。

兒童權利社運人士維迪亞薩加（Ramamurthy Vidyasagar）表示：「主要目的是為年輕工人創造適應能力，並賦權將進入工廠的年輕人。」

這個目標變得格外緊迫。社運人士統計，今年初坦米爾那都省紡織工人3個月內在工廠、宿舍發生了20起死亡事件，其中包括疑似自殺案件。

放映單位表示，電影結局往往能引起激烈討論。維迪亞薩加說：「討論很好。我們希望他們質疑剝削，並相互扶持以改善自身的處境。主要目的是創造希望。」（實習編譯：侯文婷/核稿：）