盧森堡公司推可愛機器人 幫助自閉症童學習人際互動

外國一間公司最近推出一款可以與自閉症兒童互動的機器人，教導病童學習人際互動。（圖擷自YouTube）

2018-08-16 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕自閉症患者因為腦部有發育障礙，常在人際溝通上遇到困難或遭排擠，因此難以融入社會。外國一間公司為了幫助自閉症患者，最近推出一款可以與自閉症兒童互動的機器人，教導病童學習人際互動。

綜合報導指出，盧森堡大學（University of Luxembourg）的一間衍生公司「LuxAI」最近推出一款可愛機器人「Qtrobot」，該款機器人不只有可動的雙手，臉部還裝有一個螢幕，可以呈現出各式各樣的人類表情與情緒。LuxAI希望利用這個機器人，教導自閉症兒童對於臉部表情、情緒以及肢體語言的理解。

LuxAI公司的共同創辦人納薩瑞克漢（Aida Nazarikhorram）表示，當我們在與人類互動時，會表現出臉部表情、音調、肢體語言等社交指示（social cues），對於自閉症小孩而言，這麼多的社交指示會讓他們感到分心、難以承受。而Qtrobot機器人則有辦法將一切簡化，讓自閉症患者在互動時感到安心，當病童在與機器人溝通時，也比較容易集中注意力。