全球銀行ATM注意了！FBI警告：正遭受「無上限」網攻

美國聯邦調查局（FBI）警告，銀行ATM系統疑被駭提領無上限，惡意程式可能襲捲全球。示意圖與新聞無關。（資料照）

2018-08-16 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙集團盛行，手法、招數防不勝防，日前美國聯邦調查局（FBI）警告美國銀行即將發生自動櫃員機（ATM）詐騙案件，ATM一直是詐騙的主要目標，而此次風暴可能擴及全球。

綜合外媒報導，安全研究員布萊恩克雷布斯（Brian Krebs）獲情報表示，FBI向銀行警告，指稱近期極可能發生一連串的ATM盜竊事件，而這個現象將席捲全球造成嚴重影響。

此情報的內容包括，是利用惡意程式駭入銀行網路及系統來取得用戶資料，並修改ATM帳戶金額，更可同時取消ATM的取限上限，進而在可在ATM 中大額提款，因此被稱為「無上限行動」（unlimited operation），據FBI描述，無上限行動是經過精心策劃且具全球性威脅。

FBI 的報告指出，雖然不清楚詐騙集團會採取什麼手法犯案，但全球的銀行 ATM 都將是這次詐騙的目標，民眾要注意，詐騙的手法可能跟「偽造提款卡」有關，詐騙集團會利用網路攻擊或是從暗網中抓取提款卡資料，再將不法取來的資料製成偽提款卡。

上週末在印度發生的一起詐騙案件極可能就是FBI曾警告過的無上限行動。據路透社報導，印度的Cosmos銀行在28個國家的同步提款機中損失了大約1350萬美元（約4.2億台幣）。

FBI向銀行提供了幾個安全建議，以應對任何潛在威脅，例如需加強銀行密碼、用戶雙證件驗證等，希望能加強安全防護，更提醒全球的銀行用戶需嚴陣以待、保持高度警戒，切莫掉以輕心。

美國銀行家協會風險和網絡安全政策副總裁Paul Benda則表示，他認為應該在銀行帳戶內設置防詐警報。

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