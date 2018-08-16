土耳其提高關稅 白宮譴責

2018-08-16 03:28

〔中央社〕土耳其將美國小客車、酒類與菸草等產品的進口關稅提高一倍，以回應華府對土國進口商品採取行動。白宮今天予以譴責。

路透社報導，土國扣押美國牧師並採取其他外交行動，北大西洋公約組織（NATO）兩大盟國關係緊繃。美國上週將土國進口鋼鋁關稅提高一倍，導致土國貨幣里拉匯率暴跌。

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）告訴記者：「土耳其課徵的關稅令人遺憾，朝錯誤方向邁出一步。美國對土耳其課徵的關稅是出於國安利益，他們的作為則是出於報復。」