日童走失 警察3天找不到 78歲肉搜達人1小時內搞定

78歲的尾畠春夫15日早上以不到1小時的時間，找到了失蹤3天的2歲男童。（取自產經新聞）

2018-08-15 19:53

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本山口縣日前發生2歲男童走失事件，警方在事發地點附近的山林及海邊連找了3天，還出動直升機從空中鳥瞰依舊無果，結果一名來自九州大分縣的78歲老翁，竟在1小時內找到人，成為這件走失事件的肉搜達人。

2歲男童藤木理稀是在日前隨同父母返回山口縣周防大島町的老家掃墓，12日當天和外祖父等人前往住家附近的海邊時走失，家人緊急報警並公布男童照片希望民眾協尋。

警方出動150人搜索附近的草叢和暗溝，14日還出動直升機從空中搜索，但3天下來一無所獲。

肉搜達人尾畠春夫是在14日傍晚以志工身分加入搜索行列，他表示從新聞得知理稀失蹤的消息，直覺若以警方的方法一定找不到男童，於是從九州飛奔到山口縣幫忙，日媒報導，尾畠以前在大分縣也曾成功幫忙找到一名失蹤的2歲女童，就是了解孩童會「往上爬」的習性建功。

尾畠果然在15日一早7點，於周防大島町山中的一處沼澤發現了失蹤的男童，而且是在當天展開搜索的1小時內。尾畠表示，他一早進入山林後沿路呼喚男童的名字，結果馬上聽到微弱的回應聲，循著聲音發現男童坐在水池中長滿青苔的石頭上，下半身沒有穿褲子，頭上沾了樹葉，不哭也不鬧，尾畠說他起初還以為看到妖怪，心臟差點停止。

後來上前確定是失蹤的理稀，馬上拿出隨身攜帶的糖果，男童可能因為饑餓搶了過去，不過2歲孩童還不太會扭開包裝紙，最後在尾畠的幫忙下，開心地把糖果咬得卡卡響，這時尾畠才放心下來知道男童沒事。

男童除了有輕微脫水之外，並無大礙，在醫院接受檢查時還不停地跟媽媽撒嬌。

日媒報導，現年78歲肉搜達人尾畠，65歲時辭去魚鋪的工作在日本全國四處當志工，7年前的東北大地震時曾於宮城縣南三陸町當志工，時間長達500天，上月西日本豪雨成災，他也前往廣島縣吳市救災，挖掘浸入民宅的泥漿。