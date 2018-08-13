懶死的！ 新研究：人類祖先「直立人」因懶惰而滅絕

2018-08-13 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕一項最新研究指出，人類最古老的祖先之一「直立人」（Homo Erectus），可能是因為懶惰而走上滅絕。

綜合外媒報導，澳洲和英國等人類學家近期在美國《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）期刊發表一篇文章稱，相較於其他人古人類如尼安德塔人（Neanderthals），直立人頗為懶惰，也抗拒適應環境。

研究員基於2014年在沙烏地阿拉伯利雅德省中部達瓦德米市（Dawadmi）Saffaqah遺址中的發現，進一步了解直立人製造工具和收集資源的方式，發現直立人並不勤快，而是一直採用「最省力策略」。

首席研究員、澳洲國立大學的希普頓（Ceri Shipton）說，「在製作石製工具時，他們在營地附近看到什麼石頭就用什麼石頭，相對於後來的石製工具製作人，直立人製品質素大多相對較低」。

研究發現，在Saffaqah遺址中，有一塊岩石露頭（rocky outcrop）上有優質石材，但需要爬上山坡才能取得。希普頓說，直立人不會走上山，只會使用任何已滾下來、位於山腳的石頭。

研究指出，由於土壤湖泊乾涸枯竭，逐漸變為現在所知的沙漠，但直立人在技術上仍沒有任何進展，還是按照老辦法和依靠已有工具生活，最終導致了滅亡。

希普頓表示，直立人不僅懶惰，還非常保守，「沉積物樣本顯示，他們的周圍環境正在發生變化，但他們仍自己製作的工具做相同的事情，根本沒有任何進展」，「我想最終環境對他們來說太乾了」。