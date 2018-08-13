台灣團在肯亞遭河馬攻擊又車禍 最早伸援的其實是他！

旅居肯亞的陳發今年5月卸任僑務委員，但只要有台灣人在肯亞遇到狀況，他都會出面幫忙。（圖擷取自客家委員會網站）

2018-08-13 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕由鶴悠旅行社所帶的台灣肯亞旅行團，11日發生2名遊客遭到河馬攻擊一死一傷。之後該團繼續行程，竟發生車禍，至少有15人受傷、其中5人重傷。但因為我與肯亞沒有邦交、在當地沒有使領館，最近的外館遠在南非；中國得知台灣人發生意外，馬上把握機會表達關切，並宣稱會妥善協助處理後續事宜，還透過新華社發布新聞四處邀功。但其實發生意外的第一時間，馬上出面幫忙的是來自台灣的前僑務委員陳發。

陳發是新竹的客家人，素有「台灣在東非的民間大使」之稱，也是過去台灣唯一一位在肯亞的僑務委員。已經73歲的他今年5月甫卸任僑務委員，就在當地開了一間「台灣人餐廳」，不少台灣人都會在這聚會，陳發夫婦也被許多在肯亞的台灣僑民讚譽為台灣的「民間大使」。

據《蘋果日報》報導，在肯亞專門辦理非洲團的「左右旅遊」負責人施聖亭表示，事發當天陳發一得知便馬上聯絡各界支援、協助翻譯、協助送醫救治，還幫忙協調肯亞航空機位、遇難者遺體出境等等，全由陳發出錢出力，義務幫忙。

施聖亭還感動地稱讚陳發，說這次車禍受傷的15人中有5名重傷者，其中有一名需要轉院，在救護車運送患者時，陳發也是隨車護送。每次有台灣人在東非出事，都是他出面幫忙，不求回報，就像台灣在東非的民間大使。