中國審美慘不忍睹...千年佛像遭「毀容式修復」

佛像修復前。（圖擷自網路）

2018-08-12 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國審美觀令人無法理解，許多文物不斷遭到破壞。最近在四川有千年歷史的安岳石窟摩崖佛像，慘遭民眾「毀容式復修」，修復後佛像被漆上五顏六色，不少網友看到後笑稱，「很符合中國鄉村的審美」。

綜合中媒報導，安岳石窟是目前中國已知的古代佛教造像遺址最集中的地區，共有218處歷代石窟佛像，約10萬尊石像，最近一處佛像被民眾自發性「復修」，把佛像塗上七彩顏料，看起來慘不忍睹，不少網友都批評「歷史沉澱感蕩漾無存」、「好好的古蹟被弄成廟會一樣」。

當地文物管理局則表示，佛像修復並非官方主導，是在1996年由民眾自發捐款進行修復，當時的縣文物管理所所長得知消息後，趕到現場制止，卻已發現主尊造像已被重繪，其餘造像未被重繪，至今仍保持原貌。

中國網友對官方說法不以為然，有網友批評，「文物的修復及保護方案都是要經過文物局的審批的！這種修復他會不知情？」另外有網友貼出照片，稱安岳石窟多處佛像被妝彩修復、水泥修復。

針對網友批評，成都文物考古研究院佛教考古研究所所長雷玉華則說，隨著時間的推移，人們保護觀念才逐步提升，用現在的道德意識，來指責過去的觀念和行為，是不公平的。