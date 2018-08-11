經濟學人：習近平團隊聽錯建議 誤判川普

經濟學人報導指出，中國國家主席習近平的團隊由於「從錯誤的美國人那裡獲取建議」，誤判了情形，導致美中貿易戰局勢惡化。（美聯社）

2018-08-11 19:25

〔中央社〕英國經濟學人雜誌日前報導，中國國家主席習近平的團隊由於「從錯誤的美國人那裡獲取建議」，導致對美國總統川普產生誤判，以為能透過戰術性的讓步，收買川普這個商人出身的總統。

這篇9日發表的報導指出，川普私底下對習近平非常友好，但習近平的團隊便錯誤地認為，可透過一些戰術性的讓步收買川普這個商人出身的總統。而中國一直以來，都是用這種手法「安撫憤怒的外國人」。

消息人士透露，今年春天，習近平和他的僚屬在北京一場招待外國領導人的晚宴中，自信地預測中國與美國的貿易緊張關係不會升級，因為美中兩國都會有太大的損失。至於川普的威脅，他們認為只是在做做樣子而已。

另一批知情人士指出，習近平團隊「從錯誤的美國人那裡獲取建議」，而這些人（錯誤的美國人）都是與中國有著很長時間往來的商業鉅子。

這些人士還說，習近平團隊還太過相信一些川普的助手，例如美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）。

香港南華早報10日也報導，北京幾個月前宣示對美國針鋒相對地報復時，或許已有誤判，因為這不是低估了川普在貿易政策上的決心，就是低估了華盛頓方面的反中情緒。如今，北京所有人應該都明白局勢艱難，必須改變戰略。

華盛頓郵報8日則報導，美國博欽（Perkins Coie）律師事務所北京辦事處首席代表齊默曼（James Zimmerman）直指，川普繼續將中國逼入死角，沒有給中國保留回到談判桌的顏面與餘地。而且透過繼續加碼，形同要求北京無條件投降。