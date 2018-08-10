加拿大槍擊案4死 2人是警察

加拿大紐賓士域省的弗雷德里克頓市當地時間10日早上接近9點時，發生4死槍擊案。（路透）

2018-08-10 22:47

〔駐加特派記者張伶銖／溫哥華10日報導〕加拿大紐賓士域省（New Brunswick）的弗雷德里克頓市（Fredericton）當地時間10日早上接近9點時，發生4死槍擊案，而很不幸的是，有2名警察在槍擊案中死亡。

當地警方此時仍呼籲市民切勿在社交網絡上張貼警察所在位置的訊息，暗示警察捉拿槍擊犯的工作仍在進行，截至目前為止，已有1名嫌犯被逮捕。

弗雷德里克頓警方在推特最新發言說，「請理解現在是警察所有同事及他們的家庭，最為艱難的時刻，如果能夠提供槍案的訊息時，警方就會提供。」

發生槍擊案的地點在弗雷德里克頓住宅區，237 Brookside Dr.的一間公寓大樓 ，警方必須將住在大樓的所有居民疏散到安全地方。有居民說早上起床看到不少警車，還聽到多聲槍響，槍案現場附近的Tim Hortons也已將大門上鎖，不讓顧客進出，以免發生危險。當地的衛生局在推特發布消息指出，Dr. Everett Chalmers地區醫院已接獲通知提升至最高級的警戒，隨時準備收治槍案受傷的人員。

警方目前還未公布更多有關槍案的訊息，發生槍案的原因，以及嫌犯身分仍然不明。

上個月7月22日多倫多才發生造成3死13傷的濫射案，令多倫多槍枝氾濫的問題受到關注，現在弗雷德里克頓又發生2警死亡的槍擊案，令所有加拿大人擔心，向來以槍枝管制制度自豪的加拿大，槍枝暴力問題恐怕已經失控。