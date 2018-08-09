史上最接近太陽任務 最大困難竟不是高溫...

由NASA與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室共同打造的「帕克太陽探測器」，即將展開名為「接觸太陽」的探日任務，帕克太陽探測器將會穿越日冕，創下史上最接近太陽的紀錄。（擷取自NASA）

2018-08-09 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）斥資15億美元（約新台幣460億元）打造的太空船將於本月11日發射，在穿越太陽灼熱大氣層後，以史上最近距離觀測這顆為人類熟知卻又異常神祕的恆星。NASA今天刊文指出，前往太陽之路相當艱辛，除需面臨極端高溫外，最大的問題是要解決龐大的動力需求。

由NASA與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室共同打造的「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe），即將展開名為「接觸太陽」（A Mission to Touch the Sun）的探日任務。在這次任務中，帕克太陽探測器將利用金星的引力加速，直接飛入日冕（Corona），行進至距太陽表面616萬公里處飛掠而過，為人類史上最接近太陽的突破。

NASA今天刊文表示，太陽雖具有強大引力，但航向太陽的難度卻與飛往火星、木星等行星完全不能相比，這是由於地球及其他太陽系行星均繞著太陽公轉，高達每小時10萬7500公里的公轉速度，將帶給脫離系統前的太空船龐大的垂直方向速度，欲抵消此速度，探測器需耗費大量能量，必要時還需要借助其他行星的引力進行加速，才得以投向太陽懷抱。

NASA補充指出，由於這次任務並非直接登陸太陽，帕克探測器「僅需」抵銷公轉帶來約8萬5000公里時速的垂直方向速度，不過實行起來仍相當困難。除了透過Delta IV Heavy載運火箭，在升空時提供的強大推進力抵銷一部份垂直速度外，帕克接下來還需要飛往金星，在未來7年借助金星的引力進行7次加速，抵銷垂直分力後才得以具備足夠的動力以正確的方向飛往太陽，並由太陽引力接手剩下的航程所需的加速度。

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