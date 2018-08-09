中國大撒幣打壓台灣！ 用錢買南太平洋外交支持

澳洲智庫公布數據顯示，中國已經成為南太平洋第二大捐助國，顯示中國在傳統上由澳洲和紐西蘭主導的地區，日益增長的影響力。（圖擷取自Lowy Institute）

2018-08-09 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲智庫公布數據顯示，中國已經成為南太平洋第二大捐助國，顯示原本傳統上由澳洲和紐西蘭主導的地區，逐漸由中國主宰，並利用金錢外交打壓台灣在該地區的影響力。這份報告的主要研究員說，在太平洋島國絕對存在金錢外交的因素，中國利用撒錢援助，購買外交支持。

綜合媒體報導，澳洲智庫羅伊研究所（Lowy Institute）在相關報告中指出，自2011年以來，中國捐款和優惠貸款的13億美元，落後於澳洲的66億美元，但已經超過紐西蘭的12億美元。

雖然中國在南海建設人工島礁，遭到許多鄰國批評和反對，與此同時，中國增加經濟援助給南太平洋地區。中國在此地區的經濟援助，佔全部捐助國對南太平洋地區援助總額的近9%，如果再加上承諾的援助，中國的承諾總額為59億美元，相當於62個捐助國向該地區14個國家承諾所有援助的近三分之一。

羅伊研究所太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke），為此項研究的2個主要研究人員之一。普賴克說，太平洋地區肯定存在金錢外交的因素，中國正在當地用經濟援助，購買外交支持。他認為，澳洲與中國關係惡化，澳洲已經採取行動，審查中國在國內的影響力，並與紐西蘭和美國一起加強對太平洋地區的連結。

報告提到，台灣有三分之一的邦交國位於南太平洋地區，台灣與中國在當地利用經濟援助的方式相互競爭。按照每人平均基礎分析，中國向南太平洋地區7個支持「一中原則」的國家，每人投資108美元；台灣向其南太平洋地區的7個邦交國，每人投資120美元。