7名台人走私黃金印度被捕 機場直接公告重傷我形象

2018-08-08 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前破獲一起走私黃金入境案，逮捕7名台灣人。這些人在本月3日走私18公斤的黃金入境印度，6日要離開印度前往香港時，遭印度海關逮捕。另外，由於台人在印度的走私案件頻繁，今年以來，已有17名台籍人士被當局逮捕，日前印度機場就張貼了台人因走私被捕的報導當作警示，恐讓台灣國際形象受損。

根據《中央社》報導，今年8月3日，來自台灣的3名男子及4名女子從香港走私18公斤黃金進入印度境內，之後在6日帶了價值約89萬美元（約2722萬元台幣）的外幣預計從印度新德里英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）搭乘國泰航班飛往香港。

印度稅收情報署（Directorate of Revenue Intelligence）官員透露，6日凌晨接獲線報，台籍的高凱連和另5名台人要帶大筆外幣出境，當局馬上派員埋伏，高凱連等6人當場被印度海關拘捕，之後又逮捕了另一台人李光婷。目前這7名台人關押在拘留所，等候相關法律程序進行。

這7名台籍人士承認犯行，表示他們是被一對印度兄弟指使，這兩兄弟1個在香港，另一個在印度，這對兄弟承諾給他們每人約4000至5000元人民幣（約1萬8000元到2萬2411元台幣）作為報酬。我國駐印度代表處官員已著手了解案情，表示走私集團已聘請律師來為這7名台人處理訴訟相關事宜。

我國駐印度代表處官員指出，印度不少人喜歡黃金，但當局政府對黃金進口課重稅，導致有不法集團為賺取高額的價差，開始走私。這些集團會對被利誘的台人謊稱引渡的海關查驗都很鬆散，即使倒楣被抓，刑度也判得輕，可以輕易交保。但是這位駐印官員呼籲國人，印度走私黃金不但重罰，刑期更可能達到7年，就算獲交保也會限制出境。印度機場更是張貼台人走私被捕的報導當警告，國人千萬不要被金錢誘惑，不僅害自己也有損國家形象。