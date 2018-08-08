發現瓦斯外洩抽根菸「壓驚」…強國男住家爆炸

2018-08-08 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕這到底是喜劇還是悲劇呢？中國一名男子發現家裡瓦斯外洩，他將瓦斯關閉後，決定抽根菸壓壓驚，結果引發爆炸，幸虧無生命危險。

《搜狐》報導，中國山西陽泉市一名王姓男子，於本月2日發現自己家中瓦斯外洩，他趕忙關閉瓦斯閥門，然後不知為何打開冷氣，接著他做出最誇張的舉動，竟然點菸抽了起來，隨即引發爆炸。王男燒傷送醫，幸無大礙。

使用瓦斯需要留意安全，並定期檢查管線，若長時間使用則要注重通風，發現有異味要立即開窗，避免開關電燈、抽菸，以免引發爆炸。

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