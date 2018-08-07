女投資人參加抗議夜宿北京 半夜遭公安破門強行進入

中國P2P網貸平台今年遭遇暴雷潮，許多投資人昨（6）日聚集在北京街頭，親自要向當局表達民意，不料卻被優勢警力壓制，甚至有民眾住在北京旅店，被公安半夜強行破門帶走。（圖擷取自臉書）

2018-08-07 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國P2P網貸平台今年遭遇暴雷潮，許多投資人昨（6）日聚集在北京街頭，親自要向當局表達民意，不料卻被優勢警力壓制，甚至有民眾住在北京旅店，被公安半夜強行破門帶走。

根據《美國之音》報導，中國銀保監會核可P2P網貸平台，但卻發生暴雷潮導致投資人血本無歸，但官方卻不願處理此事，還倒過來積極打壓投資人，使許多人心灰意冷決定走上街頭，當局卻出動大批警力，用暗夜傳喚的方式將參與抗議的民眾帶往派出所偵訊。

曝光到網路上的影片中能看見，1對女投資人住在北京旅店，卻被公安在半夜找上門，要求對方出示警證卻被警方用腳踹開房門、強行進入，公安共3男1女，執意要「口頭傳喚」投資人前往派出所，卻不告知傳喚案由及涉案情事，還非法搜索出民眾攜帶的文件資料，儘管受害者極力反抗依舊被帶走。

媒體對此向北京新街口公安派出所提問，卻碰軟釘子稱此事要問公安局，許多網友看到當局蠻橫的行政作風，相繼留言指出「我覺得中國老百姓應該合法擁有槍支」、「在美國胡亂非法侵入已經被打死了」、「他媽的這警察真像狗」、「極權果渣」、「沒救了」。

相關影音