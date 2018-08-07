敬禮！奈及利亞男子船難勇救13人 自己卻溺斃...

奈及利亞男子布蘭克森（Joseph Blankson）在船難中奮力救出13人，但在試圖救出第14人時因筋疲力竭而溺斃。（圖擷自Platform Africa推特）

2018-08-07 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕英雄！36歲的奈及利亞男子布蘭克森（Joseph Blankson），平時就是個游泳好手，他在一次船難中奮力救出13人，但在試圖救出第14人時因筋疲力竭而溺斃，身後留下愛妻麥西（Mercy）和2個孩子。

據《CNN》報導，麥西表示，4日時布蘭克森在河流州首府哈科特港和他的姊妹一起搭船，當她下午2時打電話給布蘭克森時，手機已是關機狀態。河流州警察發言人指出，那艘載有24人的船隻撞到了不明物體而翻覆。

船上的布蘭克森獨力把13人送到河岸，最後自己卻力竭溺死，附近的船隻則救出剩下的10人，整艘船24人只有1人罹難，也就是為了救人而無私奉獻的布蘭克森。

麥西透露，4歲的兒子現在一直問爸爸在哪裡，每當她在和別人講電話時，兒子就急著問「是爸爸嗎？媽媽，我能看到爸爸嗎？」麥西除了兒子之外還要扶養7個月大的女兒，但她目前失業中，因此一切都相當不容易，河流州政府代表已前去拜訪了解狀況，奈及利亞民眾則呼籲政府要為布蘭克森的家庭提供協助。