龍目島7.0強震至少142死 重災區無法深入、死傷恐攀升

由於當地交通中斷，目前仍無法深入受災最嚴重的地區，死傷人數恐進一步攀升。（法新社）

2018-08-06 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕印尼度假勝地龍目島昨（5日）晚間發生芮氏規模7.0的淺層強震，當地災情慘重，死亡人數持續攀升，目前已知至少造成142人死亡，209受重傷。

綜合外媒報導，這起規模7.0強震發生在台灣時間5日晚間7點46分，震央在龍目島北方，深度僅10公里，當地震度強烈，一度發布海嘯警報，數千棟房屋損毀，電力也立即中斷，當地民眾與遊客從建築中驚慌失措逃離，餘震不斷，目前已知至少造成142人死亡，209受重傷，鄰近的峇里島也有數百人受傷，由於當地交通中斷，目前仍無法深入受災最嚴重的地區，死傷人數恐進一步攀升。

有2萬名民眾被收留在臨時避難所內，由於醫院建築受創，不少人在露天的環境中接受治療，水與食物等物資急缺，龍目島機場也擠滿了想離開旅客，印尼當局正加派海空交通疏散旅客及運送物資。

龍目島強震一度傳出有2組台灣遊客受困，不過這2組台灣旅客均安，泗水辦事處也已和旅客們取得連繫，將分別派員前往接應。

印尼度假勝地龍目島昨晚發生芮氏規模7.0的淺層強震，已知至少142人死亡。（歐新社）