香港居大不易！數百人夜宿麥當勞猶如難民

香港晚間有不少民眾選擇在麥當勞入睡，從2013年的57人暴增到現在的334人，主因就是「香港居大不易」。（路透）

2018-08-06 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港24小時營業的麥當勞近年來出現了「難民潮」，晚間有不少民眾選擇在餐廳裡入睡，從2013年的57人暴增到現在的334人，主因就是「香港居大不易」。

據《CNN》報導，國際青年商會香港總會對此進行了調查，出發點原本是想幫這些香港「麥當勞難民」提供服務，但後來發現沒有相關照片可用，政府也沒有統計人數，於是研究員索性就到110間半夜不打烊的麥當勞實際考察。

經過訪查後發現，超過70％的「麥當勞難民」其實有地方可以回去睡，大多數人也有全職或兼職工作，和過去外界想像的無家可歸和失業大不相同。

原來那些睡在麥當勞的人們，主要是想在高消費的社會中省錢，例如有人的小公寓內沒有窗戶，在悶熱的夏季想吹冷氣又想省電費，就跑到麥當勞睡覺，更何況麥當勞還有免費使用的wifi、廁所和便宜的食物。

其他因素包括家庭衝突，1名年輕的建築工人因為和父母相處不好，討厭家裡的氣氛，另1名55歲的女子則是為了逃避丈夫的家暴。但也有人是因為太孤單才成為了「麥當勞難民」，1位沒有小孩的老太太在丈夫去世後無法忍受孤獨，因此就跑到麥當勞和其他人待在一起。

研究單位向香港政府推薦了幾項改善措施，包括為社福組織和社服人員提供更多資源，並隨時更新「麥當勞難民」的統計數據以追蹤未來趨勢。