大馬擬進口台灣腸病毒疫苗 中媒自誇「國產貨」好棒棒

馬來西亞衛生部統計，今年至7月29日，因腸道病毒71型引發的手足口病例達到3萬9408起，首都附近的雪蘭莪州疫情最嚴重。（資料照）

2018-08-05 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞近期內爆發嚴重的腸病毒71型（EV71）引起手足口病疫情，衛生部長祖基菲里阿末（Dzulkefly Ahmad）甚至表明考慮進口台灣研發中的疫苗，卻被中國媒體拿去大做文章，自誇中國是全球首個產出手口足病疫苗的國家。

綜合外媒報導，馬來西亞衛生部發布數據，表明從今年元月1日起至7月29日，因腸病毒71型引發的手足口病例達到3萬9408起，首都附近的雪蘭莪州疫情最為嚴重，多達1萬1669起病例。

馬來西亞衛生部長祖基菲里阿末7月31日在國際研討會中指出，正慎重考慮未來進口台灣研發中的疫苗。祖基菲里阿末提到，進口疫苗茲事體大，由於必須對全民負責因此要慎重考慮。事後副部長李文材表示，目前馬國還不會進口疫苗，希望藉由提升衛生水準來抑制疫情。

但中國媒體紛紛藉此張冠李戴，自吹自擂中國在2015年就研發出全世界首個手口足病疫苗；這疫苗由中國醫學科學院醫學生物學研究所研發，號稱經臨床試驗針對由EV71感染引起的手足口病及其重症保護率達到97.3%，首次接種儀式2016年3月在北京舉行。

腸病毒71型疫苗 國光生技：第3期試驗開打

國光生技旗下子公司安特羅生技7月6日宣布，台灣腸病毒71型疫苗臨床三期試驗已經開打，預計收案1256名幼兒，疫苗最快2020年可上市，此疫苗的抗腸病毒中和性抗體可以中和台灣流行的腸病毒71型B4亞型病毒，也能中和中國盛行的C4亞型及東南亞的B5亞型病毒。安特羅生技宣布，除了腸病毒71型疫苗外，也和國內其他研究單位開發針對另一種克沙奇腸病毒的疫苗，讓幼兒保護更完整。