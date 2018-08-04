宋隆泉鏡頭記錄台灣民主運動 東京開展

曾為黨外週刊攝影的宋隆泉，4日起在駐日代表處台灣文化中心展出30多年前的黨外運動攝影作品。（記者林翠儀攝）

2018-08-04 23:37

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕以相機記錄台灣民主運動的攝影師宋隆泉，4日起在東京舉辦「愛．戀．台灣攝影展」，50多幅照片記錄1980年代解嚴前後台灣黨外運動的過程，宋隆泉表示，記憶容易淡忘，但影像可以長久留傳，歷史要常常拿出來反省，人的價值才會存在。

30多年前站在第一線爭取民主的駐日代表謝長廷，也是宋隆泉鏡頭底下被拍攝的人物之一，謝長廷今天到場仔細端詳每幅照片，邊看邊說「好感動」。他在致詞時表示，宋隆泉以相機拍下台灣人民為民主奮鬥的身影，看到這些照片讓他感慨萬千，不曉得是喜還是悲，台灣的民主化受到世界很高的評價，希望日本朋友看到這些照片，能夠感受台灣民主化過程的艱辛，進而理解為何我們為了民主自由不屈服於中國壓力的原因。

1957年出生於台灣民主聖地宜蘭的宋隆泉，國中時接觸黨外雜誌後，立志要拍攝黨外運動，後來先後在黨外週刊「噶瑪蘭」、「新潮流」及鄭南榕創辦的「自由時代」擔任攝影記者，渾身充滿記者魂的他，回憶1986年11月桃園機場事件發生前夕，事先得到消息知道許信良將回台的消息提早夜宿機場。這種熱情全都化在他的照片中，成為最佳的歷史見證。

宋隆泉的「愛．戀．台灣攝影展」今年3月在故鄉宜蘭起跑，6月遠征美國紐約，8月4日起在東京的駐日代表處台灣文化中心展出1個半月，預定9月移師美國西岸，10月再轉赴日本石川縣，11月返台在桃園展出。

3月開展時，宋隆泉還邀請前「老闆娘」也就是鄭南榕的遺孀、台灣觀光協會會長葉菊蘭到場，在鄭南榕逝世29週年前夕，葉菊蘭透過宋隆泉的照片回憶當年鄭南榕。

東京開展首日吸引滿場的台僑和日本民眾到場，人數多到會場必須臨時加椅子，謝長廷也在會場停留多時，看著1986年民進黨組黨時的照片，謝長廷說，這些照片是他人生的記錄，也是台灣民主的記錄，很高興當年能夠參加黨外民主運動，現在回想當時站出來雖然有點危險，但這是對的。

謝長廷表示，台灣的基本價值與得來不易的民主應該守護，不該屈服於壓力。不管中國逼航空公司更改台灣名稱，或取消我們承辦東亞青年運動會，全世界有識之士都認為這是沒有道理的，只有台灣部分人指責自己人有問題，這種無理的事不應該是檢討被害者，應該檢討加害者。謝長廷希望台灣人要認識到此點並團結起來，不應該正當化中國無理的行動。