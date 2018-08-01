愛因斯坦是對的！科學家觀測2.6萬光年外黑洞 驗證廣義相對論

2018-08-01 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕科學家在智利長年用ESO超級望遠鏡進行星系觀察，終於在近日第1次清楚觀測到愛因斯坦的廣義相對論中，敘述對恆星從銀河系中心超大質量黑洞附近穿過重力場運動的影響，為長達26年來的觀察活動最重要的發現。

最靠近地球的超大質量黑洞位於銀河系中心2.6萬光年之外。這個黑洞的質量是太陽的400萬倍。這個極端的環境成為了測試愛因斯坦廣義相對論引力物理學的完美場所，這些非常精密的測量與觀察，是由德國的外星物理研究所與世界各地的科學家組成的團隊所聯合進行的。這些觀測結果則是26年來系列觀測的最高潮。

研究團隊之一的GunZel機構表示：「這是我們第2次觀察到在銀河系中心附近有黑洞接近。但這次由於儀器的改進，我們能夠以前所未有的分辨率觀測恆星，多年來我們一直在為這件事情做準備，因為我們想充分利用這獨特的機會來應證廣義相對論效應。」

新的測量揭示了一種叫做重力紅移的效應，來自恆星的光被黑洞的引力場拉伸出更長的波長，而受觀測的恆星「S2」的光波長延伸與愛因斯坦廣義相對論所預言的結果完全一致。

重力儀的聯合首席研究員富蘭克（Frank Eisenhauer）說，「我們對於S2的第一次觀察大約在兩年前」，「我們不僅精確的跟蹤恆星在軌道上的位置，我們甚至可以檢測到大部份影像上，黑洞周圍的微弱的光芒。」而正如預期的一樣，觀測結果與牛頓的預測是不一致的，但是卻與廣義相對論的預測非常相符。在廣義相對論發表以來的100多年後，愛因斯坦又再次被證明是正確的。