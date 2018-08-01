機艙內手機突爆炸起火 瑞安航空乘客驚叫逃生畫面曝光

西班牙時間上月31日下午5時30分左右，瑞安航空一架巴塞隆納飛伊維薩島的航班，傳出起飛前有手機爆炸。圖僅示意，與本文無關。（路透）

2018-08-01 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙時間上月31日下午5時30分左右（台灣時間今天清晨4時許）埃爾普拉特機場（El Prat Airport）內，瑞安航空一架巴塞隆納飛伊維薩島的航班，傳出起飛前有手機爆炸，機上乘客嚇到尖叫，艙內一片霧茫茫，訓練有素的空服員也隨即啟動緊急程序疏散，所幸並未造成傷亡。

綜合媒體報導，這起意外事故也獲得瑞安航空證實，同時安排其他班機接載，行李也一併轉移處理。據了解，該架航班原本準備起飛，乘客也已繫上安全帶就定位，未料似一名來自紐西蘭的人士，正在用行動電源充電手機，無預警地爆炸竄出零星火光，機艙內頓時煙霧瀰漫，嚇壞所有人，還有乘客尖叫。

報導指出，空服員見狀，臨危不亂地開啟緊急裝置，放下逃生用氣墊滑梯，並在地面勤務人員的合力協助下，讓乘客們得已安全下機，但過程中疑有些人太過驚慌，幾度出現推擠、小跌倒的狀況，但值得慶幸的是，火勢迅速被熄滅，也沒有人傷亡。