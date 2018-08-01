冰封逾4萬年生物復活了 2例都是母的開始進食

科學家在西伯利亞各地蒐集永凍土，讓冰封逾4萬年的線蟲復活了。示意圖。（路透）

2018-08-01 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯莫斯科大學（Moscow State University）與美國普林斯頓大學（Princeton University）所組成的研究團隊，日前成功讓冰封逾4萬年的線蟲復活，成為首例多細胞生物在北極永凍土長期冰封後再度甦醒的案例。

綜合外媒報導，莫斯科大學與普林斯頓大學所組成的研究團隊，在西伯利亞各地採集了300份永凍土樣品，其樣品年代不一，他們將凍土置入20℃保溫箱中進行培養，結果發現，有2份樣品中各有一條線蟲甦醒，牠們開始蠕動並進食研究人員提供的營養，這兩條線蟲均是雌性，這項研究被刊登在科學雜誌《Doklady Biological Sciences》上。

研究人員指出，這兩條線蟲一條估計被冰封了3.2萬年，另一條甚至冰封了4.2萬年，牠們的復活，成為多細胞動物「自然冷凍保存」的首例，科學家聲稱，這起發現將為人體冷凍休眠領域帶來突破。

日前也有科學家在西伯利亞永凍土中復活了一個冰封3萬年病毒，病毒在解凍後恢復了傳染能力，有科學家警告，氣候轉變導致全球暖化明顯，永凍土溶化後，恐釋出前有未聞的古代病毒，成為文明威脅。