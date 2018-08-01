3D列印槍械合法化前數小時 美政府遭判敗訴

3D列印手槍不具金屬材質、沒有生產序號的特性讓它非常難被追蹤、監控。（法新社）

2018-08-01 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府原定於美東時間8月1日讓3D列印手槍合法化，這項被外界視為突襲式闖關的政令引起軒然大波，美國9個州的檢察總長7月30日聯手對美國聯邦政府提出告訴，受理法院趕在政令上路前數小時做出判決，頒布禁令禁止設計圖公開。

綜合外媒報導，裁決此案的美國西雅圖地方法院法官拉斯尼克（Robert Lasnik）表示，3D列印手槍的設計圖一旦被公開，將對美國公民造成無法彌補的傷害，他說，考量到各州的公立大學及許多公共場所都設有3D列印機，若人人得以拿到設計圖，在這些公共場所進行槍枝控管將變得困難，更有可能被有心發動攻擊的人濫用。

自稱是無政府主義者，設計這款3D列印槍枝的美國青年發明家威爾森（Cody Wilson）對此判決感到失望，他強調，根據美國憲法第一修正案及第二修正案的內容，人民的言論自由及攜帶武器的自由應受到憲法保障。他的律師布萊克曼（Josh Blackman）表示，目前正等待法官的書面命令，再與當事人商討未來將採取的法律動作。

威爾森在2013年研製出全球第一把3D列印手槍「解放者」（The Liberator），這把塑膠手槍與一般手槍不同，它不由金屬製成，很難透過探測器查出；而且它沒有生產序號，一旦出事根本無從追查，美國政府因而禁止設計圖在網路散播，威爾森憤而提起告訴，宣稱政府禁令已違反美國憲法。

雙方纏訟數年，原本政府在官司佔上風，川普政府卻突然改變立場，在2018年4月撤告，選擇與威爾森和解；但雙方的和解協議直到7月10日才公布，同時宣布3D列印手槍將在8月1日合法。此舉被外界視為突襲式闖關，引發輿論譁然，並直接導致後續一系列的法律行動。