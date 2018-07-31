首度沒有「萬年總統」 辛巴威大選結果未出爐 民眾焦慮

首都哈拉雷的選務人員在燃氣燈光下，徹夜計算點算大量選票。（法新社）

2018-07-31 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家辛巴威週一首度舉行沒有「萬年總統」穆加比（Robert Mugabe）參加的總統大選，但選舉結果尚未出爐，選委會原本31日晚間9時要公布初期計票結果，但又延後，讓當地民眾非常焦慮、害怕，「會不會有動亂？」

綜合外媒報導，辛巴威這場總統、議會和地方選舉，估計投票率為75%，首都哈拉雷的選務人員在燭光和燃氣燈下，徹夜計算點算大量選票，預計初步結果將在週二公布，並在週六公布全部選舉結果。

儘管還未完成計票，但辛巴威選委會（ZEC）主席齊岡芭（Priscilla Chigumba）已

表示，他們絕對相信大選沒有作弊。選委會原本宣布在週二當地時間下午3時（台灣時間晚間9時）宣布第一階段計票結果，但時間到了卻沒消息，之後又宣布會在當地時間晚間7時（台灣時間8/1凌晨1時）進行報告。

大選結果遲未出爐讓不少民眾擔憂，39歲的計程車司機西班達（Stone Sibanda）說，「我很害怕，會不會有動亂」，「這是非常敏感的時刻，每個人都很焦慮」。

主要反對黨「民主變革運動」（MDC）則已聲稱勝選，「下一任辛巴威總統是尼爾森·查米薩（Nelson Chamisa）」。75歲的現任總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa）也表示，他對在大選中獲勝充滿信心，「根據憲法耐心等候官方結果！」