我覺得不行！ 裸體名畫也被臉書遮蔽 博物館怒拍片嘲諷

法蘭德斯畫家魯本斯的作品《亞當與夏娃》。（美聯社）

2018-07-30 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕臉書覺得不行，就算是藝術品也一樣！近日比利時的幾間博物館共同拍了一支幽默的諷刺影片，藉以抗議抗議臉書（Facebook）的廣告規範中對「情色與藝術」不分的情況。

綜合外媒報導，這支影片中有兩名身穿印有「fbi」（取材自美國聯邦調查局FBI，雙關語暗諷臉書FB）的黑色制服的維安人員，他們會到處問正在觀賞「裸露」的藝術品的旅客「你有社群網站的帳號嗎？」如果旅客回答有，這兩位維安人員就會以「我們必須確保你遠離裸體，不管是不是藝術」為由，不是把旅客改請去觀賞「沒有裸體」的藝術品，就是用雙手把旅客的眼睛遮住。

根據臉書的廣告規範，明文規定禁止展示可能會對青少年產生「不當影響」的內容，其中包括了富含教育意義或是藝術性的內容；這個規定雖然立意良善，但是「情色與藝術」不分的情況，也讓這些的博物館對「裸露」的藝術品做出的推廣行銷動輒遭臉書的「自動審查系統」遮蔽，讓他們非常困擾。

比利時佛萊明大區的旅遊推廣機構「參訪法蘭德斯（Visit Flanders）」發言人德漢（Tama D'haen）表示，我們致力在推廣法蘭德斯藝術大師的貼文，有20%無法讓全世界對藝術感興趣的人看到；令人尷尬的是，我們無法向全世界展示法蘭德斯自豪的珍貴資產，所以這就是我們想要拍影片諷刺的原因。

她指出，有比利時的官員希望FB能夠做出區隔，區分一般裸露、情色裸露與藝術性的裸露；德漢還說，來博物館參觀的旅客從來沒有投訴博物館的畫作「裸露」。

先前有法蘭德斯的博物館寫一封公開信向臉書的執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）抱怨，信中提到「不雅（Indecent）這詞被用來形容在魯本斯大師作品中的乳房、臀部與小天使，而且不是我們認為，是你們覺得...這讓我們只能苦笑。」

針對這些抗議的聲音，臉書已經與這些博物館達成協議，決定會召開會議，討論如何改善這些藝術作品違反廣告規範的問題；臉書也在7月27日也發出聲明表示，我們希望能確保這些博物館或其他典藏機構能分享他們最具代表性的作品，同時也正在進行重新修訂廣告規範中對於裸體的相關規定。