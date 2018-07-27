英幸運男搭到「私人專機」 與空姐同樂還被邀進駕駛艙

英國一位男子是飛機上唯一的乘客，開心與空姊合照。（圖擷自The Sun）

2018-07-27 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位幸運男子最近搭上一台飛機，由於他是機上唯一的乘客，因此整台飛機等於被他包了下來，他想做什麼都可以，不只與機組人員開心互動外，還被邀請進機長室。

綜合外媒報導，英國28歲男子吉拉尼（Saad Jilani）在21日從希臘科孚島（Corfu）搭飛機回伯明翰（Birmingham），由於他是搭凌晨2點的班機，因此在這架飛機只有他一個乘客。當他要登機時，有4名空服員特地跑來接待，「歡迎登上你的私人飛機。」

這架波音738上一共有168個位子，但由於吉拉尼是機上唯一的乘客，因此他可以想坐哪就坐哪。而且機上的空服員也不時與他互動、聊天。他還被機長邀請進駕駛艙參觀，並坐在駕駛座上面拍照。

吉拉尼表示，他很興奮能有這樣的私人飛機體驗，他在機上想吃什麼、喝什麼都可以，而且機上的空服員都很年輕，也會與他一起互動，他直言這是他搭過最棒的飛機。

值得注意的是，吉拉尼只花了40英鎊（約1600新台幣）買機票，而且事後機組人員又給了他一張60英鎊（約2400新台幣）的抵用卷，讓他下次搭機可以用。

男子（左）在駕駛艙照相。（圖擷自The Sun）