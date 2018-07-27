不滿Me Too性騷指控 南韓重量級詩人提告求償10億韓元

南韓重量級詩人高銀不滿性騷傳言，對指控者提告求償10億韓元（約新台幣2712萬元）。（路透）

2018-07-27 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕南韓84歲的重量級詩人高銀享譽國際，卻捲入Me Too醜聞。57歲的女詩人崔泳美在去年12月發表的詩作中，影射高銀的性騷擾行為，高銀對此全然否認，如今也決定反擊，對崔泳美與其他指控者提告求償10億韓元（約新台幣2712萬元）。

據《韓國先鋒報》報導，崔泳美的詩作〈怪物〉中，將一名年長的詩人描述為習慣性對女人伸出狼爪的淫魔，受害者包括女作家和出版商。這首詩發表後不久，外界都認為是在指涉高銀，隨著Me Too反性騷運動如火如荼地展開，〈怪物〉於今年2月再度受到人們關注。

崔泳美後來又出面指控，高銀在1990年代某次飲酒聚餐中，在女作家面前當場自慰，並要求包括她在內的女性摸摸他的褲襠。崔泳美更透露，她在詩中所描繪的一切，完全都是真實的。

高銀於今年3月透過英國出版商Bloodaxe Books發布聲明，全然否認不當行為的指控，強調他沒有做出任何可能讓自己或妻子羞恥的事情。然而，他的詩作仍在學校教科書中被刪除，首爾市政府也關閉以高銀之名建立的圖書館。

揭露高銀行為的崔泳美，7月初獲得了首爾市政府的性別平等獎，以表彰她對Me Too運動的貢獻，以及為南韓婦女權利的付出。不過，韓國文學界對此有不少爭論，有36位女作家向首爾市府申訴，因為她們認為這些指控畢竟尚未被證實。

女性運動人士對此表示，許多性侵犯會使用誹謗或賠償訴訟，讓受害者不得不沉默或遭受詆毀。高銀向來被認為是諾貝爾文學獎的候選人，儘管現在仍深陷性騷爭議，最近他仍獲得墨西哥新黃金時代國際詩歌獎。