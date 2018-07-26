恐怖天坑吞車瞬間曝光！ 女駕駛曝被「守護天使」救出

路旁民眾捕捉到天坑吞車瞬間，畫面相當駭人。（擷取自臉書）

2018-07-26 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州近日降下瞬間驟雨，當地一處柏油路不敵龐大水壓突發生塌陷狀況，一輛行駛中的轎車就這樣硬生生被天坑「吞噬」，還好女駕駛在汽車墜落前及時逃出。她獲救後驚魂不定地表示，幸好有位男子宛如「守護天使」般伸出援手，否則後果不堪設想。

綜合外媒報導，這起意外發生在週二（24日）下午，當地一名女子瑪瑞曲（Marisch）駕駛黑色轎車行經該路段時，突然感到路面「怪怪的」，隨後路面就在轎車的重量下開始崩落，車身也搖擺不定，隨時有可能落入數公尺深的水坑中。

瑪瑞曲最終在轎車完全落下前順利逃出，她在接受當地電視台訪問時坦言，自己仍在震驚中，但對於事發當時伸出援手救她下車的陌生男子相當感激，她隨後更將救命恩人比做「守護天使」（guardian angel），直言希望對方知道她的感恩之心。

當地政府25日發表聲明指出，意外發生前，當地才出現百年一見的強降雨，短短30分鐘內降下2.5英吋（63.5公分）的驚人雨量，由於當地管線設計並不足以承受高達每平方公分1.76公斤的巨大壓力，最終導致路面發生崩塌，不過實際發生原因仍待進一步調查。

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