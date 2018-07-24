直播主「長得像媽媽...」 8歲女童刷了爸爸3年薪打賞

2018-07-24 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名單親爸爸在日前發現自己的信用卡被刷了8.8萬元人民幣（約新台幣40萬元），嚇得趕緊查詢，才發現是8歲的女兒刷自己的卡「抖內」（Donate音譯，贊助、捐獻之意）女直播主，而小女孩說出的話也讓人鼻酸，「因為她長得像媽媽...」。

根據中媒報導，中國遼寧曹姓男子在瀋陽工作，獨力撫養8歲女兒，前幾天收到訊息通知，他的4張信用卡共被刷了8.8萬元人民幣，對他來說等於大約3年的薪水。焦急的他查看帳單後發現這些錢全被用來打賞女直播主；事後了解，原來是女兒玩他手機時點開了直播app，看到一名女直播主後，覺得長得像已經和爸爸離婚的媽媽，因為太想念，於是被吸引住，看到直播上其他網友打賞禮物，直播主就會和他們互動，女童心動，便刷了爸爸的信用卡「抖內」。且因為女童打賞的錢太多，這名女直播主還加了女孩的微信。

女孩知道自己闖了大禍，十分懊悔。之後曹男向網監部門以及主播平台官方帳號申訴，希望能要回女兒打賞的錢。目前女童透過微信請求女直播主退錢，對方卻遲遲沒回覆。

瀋陽市精衛中心心理專家劉長輝表示，相較於錢財損失，這名小女孩的心理形成的陰影反而更讓人擔心，因為爸媽離婚後十分想念媽媽，加上無意間看到的直播主長相神似母親，於是做了糊塗決定，將對母親的思念寄託在女直播主身上。

目前女孩已經在接受心理醫生輔導。