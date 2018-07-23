破箱找到「黃金」！ 一本電腦書460萬天價賣出

2018-07-23 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭科茨沃爾德（Cotswolds）有對夫妻在整理時，意外在破箱子內找到一本《分析機草圖》（ketch of the Analytical Engine），且最終在「Moore Allen & Innocent拍賣會」成交價高達英鎊11萬4千元（約新台幣460萬元）。

根據外媒報導，《分析機草圖》由英國數學家，同時也是英國詩人拜倫（Lord Byron）的女兒勒芙蕾絲（Lady Ada Lovelace）175年前所作，包含6本副本在內世界僅存7本，其中之一在先前以英鎊9萬5千元（約新台幣383萬元）成交。

報導指出，這次拍賣會的《分析機草圖》封面有勒芙蕾絲親筆簽名，而且還記有為電腦先驅巴貝其（Charles Babbage）演講所做的翻譯，及她對自己理論的解釋。

「這是電腦時代的起點。」拍賣師奧伍德（Philip Allwood）表示，起初告訴那對夫妻此書可賣大約英鎊3萬元（約新台幣121萬元），沒想到最終成交價是如此高。

他再指出，這對夫妻原先並不知道此書價值，但拍賣槌落下後他不僅笑了，且離開時還向我眨眼示意。

勒芙蕾絲的代表作是，她對巴貝奇的分析機「機械式通用電腦」所寫的註記，此外，她也被認為史上第一位電腦程式設計師。