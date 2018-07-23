阿嬤誰都擋不住了！她96歲瘋狂嘶吼死亡金屬

美國紐約老太太金斯堡（Inge Ginsberg），最近成為了死亡金屬音樂偶像。（圖擷自Death Metal Grandma臉書粉絲專頁）

2018-07-23 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕誰敢攔住阿嬤！美國紐約老太太金斯堡（Inge Ginsberg），最近成為了死亡金屬音樂偶像，因為她96歲了仍然上台嘶吼死金腔調，打破人們對於老年人的想像，金斯堡還有了「死金阿嬤（Death Metal Grandm）」的稱號。

《紐約時報》刊出紀錄片導演格蘭（Leah Galant）的文章，她透露老奶奶是在奧地利長大，第二次世界大戰前夕，金斯堡為了逃離德國發動的猶太人大屠殺，移居到瑞士的一個難民營生活。

二戰結束後，金斯堡和丈夫科爾曼（Otto Kollmann）搬到了美國好萊塢，並為當時受歡迎的歌手們作詞作曲。隨著年紀漸長，金斯堡發現自己需要新的方式來吸引觀眾。然而，在一個老年婦女經常被忽視或遺棄的社會裡，金斯堡想獲得關注並不簡單。

在93歲時，她終於發現了一個好方法，那就是「死亡金屬」，因為它讓人可以喊出自己的歌詞而不僅僅是唱歌，也提供了一個再創造的機會。金斯堡的經歷，正是在說明女性如何不斷找到新方法，好讓外界聽到自己的聲音。