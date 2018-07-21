知名歌手瀑布前拍MV 竟意外拍到遊客跳水死亡瞬間！

知名歌手Don Day在拍攝MV過程中，一名遊客從後方瀑布一躍而下。（圖擷取自YouTube）

2018-07-21 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕好可怕！厄瓜多知名歌手Don Day日前在瓜亞斯省的一個瀑布替新歌《Hablando con la Luna》拍攝MV，沒想到拍攝過程中，一名遊客竟突然從後方50公尺高的瀑布直直跳下，現場工作人員見遊客沒有浮出水面便跳下水尋找，卻遍尋不著人影，警方則在隔天發現該名遊客遺體。這起驚悚的跳水慘死過程全都被拍下，影片也在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，這起事件發生在7月14日下午，Don Day在瓜亞斯省的一個瀑布景點拍攝新歌MV，原本攝影師把鏡頭對準背對瀑布勁歌熱舞的Don Day，但鏡頭卻突然轉向瀑布，一名男子從50公尺高的瀑布直直跳下，在落水後卻遲遲未浮出水面。

拍攝MV的工作人員眼看大事不妙，便直接跳入水中衝上前去救人，但怎麼找就是沒有找不到人，警方則在隔天（15日）找到該名男子的屍體，身分為33歲的卡洛斯‧龐頓（Carlos Ponton），死亡原因判定為溺斃。

據目擊者指出，龐頓疑似是一名極限運動愛好者，與朋友挑戰從瀑布跳下，結果卻喪失寶貴性命。據悉，當時龐頓的朋友一直阻止他，但龐頓卻堅持要跳下瀑布，才因此造成這樣的悲劇。

這驚悚的跳水慘死影片也在網路上瘋傳，還有網友謠傳死者是Don Day的工作團隊成員，對此Don Day也澄清，「我不認識他，他只是到這邊來露營過夜的遊客」。