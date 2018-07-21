嬰兒在速食店出生 終身漢堡炸雞免費吃到飽

美國德州孕婦格里芬（Robert Griffin），在速食店Chick-fil-A上廁所時，意外直接把小孩生了下來，餐廳宣布新生兒以後用餐終身免費。（圖擷自Robert Griffin臉書）

2018-07-21 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕一輩子的食物都有著落了！美國德州孕婦格里芬（Robert Griffin），在速食店Chick-fil-A（福來雞）上廁所時，意外直接把小孩生了下來，餐廳為了慶祝嬰兒的出生，宣布新生兒以後用餐終身免費。

據《今日美國》報導，當時丈夫法倫（Falon）帶著格里芬前往醫院，途中在德州聖安東尼奧的Chick-fil-A停了下來，好把兩個年紀尚小的女兒交給朋友照顧，格里芬則跑去借用廁所。

法倫在外面親了親女兒的額頭，道完晚安後便進入速食店，沒想到餐廳經理恩里克斯（Brenda Enriquez）卻告訴他格里芬正在廁所裡大叫。恩里克斯事後回憶，他聽到尖叫後覺得事情不妙，所以就馬上打電話叫救護車。

法倫衝進廁所後看到妻子分娩了，一度感到相當憂心，因為格里芬是高風險孕婦，果然他看到臍帶纏繞在嬰兒的脖子上整整2圈，但他沒把這件事告訴妻子，而是自己用某種方式解開了臍帶。

15分鐘後，醫護人員到場將格里芬與新生兒送醫檢查。法倫表示，妻子生下的是女嬰，他們決定取名為格蕾絲琳（Gracelyn）。Chick-fil-A則歡慶餐廳裡有小生命誕生，承諾格蕾絲琳以後用餐全部免費，並邀請她長大後到店裡上班。