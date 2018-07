中國成假想敵！環太平洋陸海空齊發擊沉軍艦好震撼

2018-07-21 10:36

〔即時新聞/綜合報導〕由美軍主導的環太平洋軍演無疑是年度軍事盛事,此次共有來自25個國家、2500名人員參與。過程中,聯軍對靶子艦進行實彈射擊,以反應真實作戰情況,外媒認為,此舉是針對中國而來。

根據《商業內幕》報導,環太平洋軍演由美國集結盟友,在全球最大海域進行演習,以加強彼此軍事聯繫與維護區域安全。在7月12日進行的實彈射擊中,把已經除役的戰車登陸艦拉辛號(USS Racine)作為靶艦,分別從陸、海、空開砲,將其擊沉於大海之中。

報導中提到,實彈擊沉戰艦並非環太平洋新鮮事,但在美國與中國因區域安全問題劍拔弩張之際,能一窺美國與盟友是如何做好準備,來面對太平洋的新威脅。

2018環太平洋軍演時間從6月27日至8月2日,原先中國獲邀參與演習,後來美國指中國破壞南中國海的穩定,決定拒它於門外。而在軍演開始後,美國海軍發現有中國間諜船在附近海域窺探演習情報。

