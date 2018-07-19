床戲被剪成30秒「A片」瘋傳 印度女星氣炸了

印度女星德希潘迪（圖）在一部影集所拍攝的床戲被剪輯成色情短片在網路瘋傳，讓她因此被貼上「色情影星」標籤。（圖取自Rajshri Deshpande個人IG）

2018-07-19 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕印度女星德希潘迪（Rajshri Deshpande）在一部影集所拍攝的床戲片段被剪輯成色情短片在網路瘋傳，讓她因此被貼上「色情影星」標籤。

綜合外媒報導，改編自印度暢銷小說的影集《神聖遊戲》（Sacred Games）故事場景設於孟買，深入描寫犯罪、貪腐、政治和間諜活動等。劇中，德希潘迪和丈夫的床戲被網友剪輯成30秒色情短片上傳，讓她被貼上「色情影星」標籤，甚至被網友說，她應該要為這個床戲感到羞恥。

對此，德希潘迪非常憤怒，她認為沒有人應該斷章取義地傳地任何訊息，「我為什麼要感到羞恥？我完全相信自己的人格以及那個場景對故事的重要性」。她說：「我的意圖是對的。我沒有做錯任何事。」對於收到批評，她也說：「我確實感到難過，但我必須走下去。」

德希潘迪先前也透露，在影集發布後收到猥褻訊息，「這段影片已經充斥各個色情網站了。更糟糕的是，我收到消息說我是一名色情明星」。她要求人們對在社群媒體發布的內容負責，「科技是一種武器，它可以用來摧毀某人或拯救他們」。

自《神聖遊戲》發布以來，劇中親密場景一直飽受批評。德希潘迪表示，社群媒體放大、針對她的裸露場景是「不成熟的」，完全忽略了劇情想傳達的內容，「性是一件美好的事情；近距離接觸是一件美好的事情」。