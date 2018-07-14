因應中、俄軍事威脅 美軍成立「未來司令部」

美陸軍部部長馬克·艾斯博（Mark Esper）表示，這次新成立的司令部標榜美國陸軍幾十年來最重要的一次改組，有助於提供士兵新的裝備與武器。示意圖。（歐新社）

2018-07-14 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國面對中國與俄羅斯的軍力增強，成為新興的威脅，為了掌握未來戰爭型態的轉變，美軍成立了「未來司令部（the Futures Command）」，旨在專注於未來戰爭型態的轉變，以提升美軍設備與打擊能力的「現代化」。

綜合媒體報導，美國陸軍參謀長馬克·米萊上將（Gen. Mark Milley）表示，軍方體認到中國與俄羅斯的軍力提升成為新興威脅，而美軍在過去16年來卻一直專注在打擊位在伊拉克、敘利亞或其他地方的叛軍或恐怖份子，「陸軍為了專注在眼前的威脅，擱置了重要的現代化計畫；面對戰爭型態的改變，我們必須努力應對並展望未來，以因應不斷改變的作戰型態。」

美陸軍部部長馬克·艾斯博（Mark Esper）表示，這次新成立的司令部標榜美國陸軍幾十年來最重要的一次改組，有助於提供士兵新的裝備與武器。

美軍新成立的「未來司令部」將落腳在德州的奧斯汀，由一位4星上將負責領導，初步預計員額將達500人，目前初步的目標為增快陸軍的現代化腳步，分別為遠程精確打擊能力、次世代戰車、未來直升機計畫、網路能力、彈道飛彈防禦與士兵的作戰能力。