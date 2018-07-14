不僅台灣迎來高溫！全球5大洲熱到破紀錄

不僅台灣迎來高溫，歐洲、亞洲、北美洲、大洋洲、非洲都傳出破紀錄的氣溫。烈日示意圖。（美聯社）

2018-07-14 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕不僅台灣艷陽高照，全球各地也出現熱浪，包括歐洲、亞洲、北美洲、大洋洲、非洲都傳出破紀錄的高溫，最高者達到攝氏51.3度。

據《BBC》報導，加拿大魁北克省上個星期遭遇致命熱浪，共有70人熱死，多數是65歲以上的老人，而且主要是蒙特婁居民。醫師透露，死者幾乎都住在沒有空調的建築物裡，併發過去已罹患的疾病而死亡，加國安大略省渥太華則在7月2日測得攝氏47度高溫。

美國南加州地區遭烈日炙烤，位於洛杉磯郊外的奇諾市（Chino）達到史上最熱的攝氏48.9度；洛杉磯加州大學的氣溫也達到攝氏43.9度，打破當地79年的紀錄，加州的大部分地區存在野火的風險。63歲的郵政員工弗蘭克（Peggy Frank），近日在洛杉磯郊區被發現陳屍於卡車上，當時溫度達到攝氏47.2度，而車內並沒有空調。

歐亞邊界的高加索地區，在今年7月的氣溫也特別高。東歐國家喬治亞首都提比里斯，於7月4日創下攝氏40.5度的歷史新高，附近國家伊朗發生大規模停電，因為人們一直在使用空調，超過了電力系統所能負擔的額度。介於西亞和東歐的亞美尼亞，同樣迎來40度以上高溫。

雖然現在對南半球的澳洲來講是冬季，但雪梨在7月份連續兩天突破攝氏24.7度，這是有記錄以來首次發生這種現象，比過去的平均溫度高出8度。

非洲阿爾及利亞7月5日測到攝氏51.3度，可能創下非洲有史以來最高的氣溫。目前非洲官方紀錄的最高溫度，是在1931年於突尼西亞吉比利測得，但氣象學家對當時的測量方法保持存疑的態度，因此有理由相信非洲以可靠方式測出的最高溫是51.3度，不過世界氣象組織需要時間進行審查，尚未正式承認此記錄。