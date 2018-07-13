第2例！中國再以「反間諜法」 判日本公民5年徒刑

中國2014年起實施「反間諜法」，有12名日本人因此被依間諜罪逮捕，當中4人獲釋、8人被起訴，中國政府10日首次依該法對日本公民判刑，而今（13）日對第2名日本公民判刑5年。（彭博）

2018-07-13 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國2014年起實施「反間諜法」，有12名日本人因此被依間諜罪逮捕，當中4人獲釋、8人被起訴，中國政府10日首次依該法對日本公民判刑，而今（13）日對第2名日本公民判刑5年。

根據《共同社》報導，中國遼寧省丹東市中級人民法院，今天以觸犯間諜罪為由，對日本神奈川縣57歲男子判處5年有期徒刑，並宣告其財產充公，刑畢後遣送回國；這是中國繼本月10日判1名54歲日本男性岩瀨崇大有期徒刑12年後，第2度依反間諜法對日本人做出有罪判決。

此次被判刑的日本57歲男子係從北韓脫逃，2001年至日本並且歸化，2015年5月間，被當局在遼寧省丹東市拘捕，日方掌握的情資係該名男子時常出入中國，但中方並無透露問案過程等詳細內容。

中國「反間諜法」在2014年11月實施，隔年的2015年到2016年2年內已有12名日本人被依間諜罪逮捕，其中8人被起訴，其中包括立場親中並長年致力於日中交流的「日中青年交流協會」理事長鈴木英司。8件起訴案中目前有5件已進入審判，這是第2例判刑的案件。