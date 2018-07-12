澳洲健身房發文歧視胖女 引來網友兩極化討論

2018-07-12 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕有時健身房喜歡在廣告中貼出一個人運動前、運動後的身材轉變圖，吸引更多人加入。不過澳洲一間健身房最近卻因為在發文中抨擊胖女人，引來網友熱烈討論。

綜合外媒報導，澳洲一間健身房「HTFU Fitness」最近在臉書上發了一篇文，文中貼出一位女子運動前後的比對圖，左邊的體態臃腫，右邊的體態則較為苗條。「HTFU Fitness」在文中寫到，「妳們有些人感覺自己身材不夠好、不吸引人、自認一文不值，尤其是當妳在鏡子面前赤裸時」、「妳們對於在另一半面前裸體感到丟臉。」、「妳們厭倦了需要找能將自己肥肉蓋住的衣服。」

「HTFU Fitness」繼續寫到，妳們之中有些人想要對自己更有信心、穿著喜歡的衣服、感覺到自信、性感，但有一個問題，妳們因為感到丟臉、自卑，而不敢加入健身房。「HTFU Fitness」在文中消遣完胖女子後，就開始推銷健身房的最新方案「21天身材轉變計畫」。

這則批評胖女子的臉書發文在網路引來許多批判，有網友大批「噁心！」、「現在我知道不要去哪間健身房了。」也有人質疑健身房，竟然利用批評、羞辱等手段，來向一個女生推銷東西。

但也有減肥成功的網友認為，健身房其實是說公道話，「在過胖多年後我終於開始整頓自己，現在我感覺非常棒。」、「有些人確實需要一些動力，才能下定決心開始運動。」