菲街頭出現紅布條 稱菲為中國一省

一條懸掛在人行天橋的紅布條上寫有英文字「歡迎來到菲律賓，中國的一省」，英文字的下方則有中文字「歡迎來到中國的菲律賓」。（圖取自希爾拜臉書www.facebook.com/Prof.Hilbay）

2018-07-12 13:53

〔中央社〕今天是南海仲裁案結果宣布2週年，大馬尼拉地區據報多處出現諷刺菲律賓是中國一省的紅布條，菲律賓當年一名法律團隊成員在臉書上分享照片並嚴肅說：「這並不好笑。」

南海案菲律賓法律團隊成員、前總檢察長希爾拜（Florin Hilbay）上午在臉書頁上張貼照片，一條懸掛在人行天橋的紅布條上寫有英文字「歡迎來到菲律賓，中國的一省」，英文字的下方則有中文字「歡迎來到中國的菲律賓」。

希爾拜並未指出照片在何處拍攝，但留言說：「這不好笑。今天是7月12日，我們紀念菲律賓對中國南海案的勝利，在大馬尼拉多座人行天橋，卻突然出現這樣的布條，有關當局應立即把它們拆下來。」

他的貼文截至上午11時，已有4000多人分享，5000多人表達心情。

類似照片已在社群網站流傳，華人族群開始擔心是否會引起排華情緒。

2013年1月，馬尼拉把和北京的南海爭議提交國際仲裁，設於海牙的常設仲裁法院2016年7月12日宣布裁決結果，稱南海9段線在國際法之下不具效力，

但現任總統杜特蒂為修補與中國的關係，選擇擱置仲裁結果，今年2月還曾在一場演說中戲稱，不如讓菲律賓成為「中華民國」（Republic of China）的一省，但他當時應是口誤，指的是成為中華人民共和國的一省。

今天上午在智庫「羅沙里歐戰略暨國際問題研究所」（ADRi）主辦的南海論壇上，菲律賓另一名南海案法律團隊成員、最高法院代理院長卡皮奧（Antonio Carpio）說，掛布條是民主社會表達自由的一種。

菲律賓大學海洋事務暨海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）則說，當人民以「菲律賓是中國一省」來開玩笑時，可解讀為另一種形式的抗議，顯示他們已失去對政府的尊重及支持。

執政黨陣營與反對陣營已相互指控對方為幕後主使，目的是誣賴對方。