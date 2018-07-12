美軍機密傳遭駭 「死神」無人機訓練手冊在「暗網」販售

駭客獲取「死神」無人機的訓練、維護手冊，以及內華達州克里奇空軍基地相關人員名單，欲放至「暗網」上販售。（路透）

2018-07-12 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕美軍「死神」無人機傳出機密文件遭駭，駭客甚至將到手的機密放到「暗網」準備販售，而這些機密包括「死神」無人機的訓練、維護手冊，以及內華達州克里奇空軍基地（Creech Air Force Base）的相關人員名單。

綜合外媒報導，網路安全組織「Recorded Future」發現該名駭客在「暗網」中準備以150美元的價格販售得手的機密文件，向他接觸並獲取資訊後，「Recorded Future」便通報軍方此事。「Recorded Future」高級總監巴瑞西維奇（Andrei Barysevich）指出，自己親自調查「暗網」已有15年之久，還是第一次發現這種性質的文章，通常這種性質的文件不會被貼到「暗網」上，當然也不可能以150美元的價格販售。

「Recorded Future」注意到，該名駭客的帳號是新註冊帳號，有可能是來自南美洲的駭客。巴瑞西維奇指出，軍隊教材本身不涉及機密，不過落入敵方手中後，他們可以藉此評估這些載具的能力及缺陷。

據了解，這名駭客除了得到「死神」無人機的機密文件之外，還有美軍M1艾布蘭戰車的維護手冊、坦克排戰術資料以及如何排除簡易爆裂物之相關資料。