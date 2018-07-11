泰足球隊洞穴救援記 可愛「百獸圖」背後意義超熱血

藝術家SISIDEA繪製「百獸圖」，以可愛輕鬆的風格紀錄這次艱困危險的救援任務。（擷取自SISIDEA臉書）

2018-07-11 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕救難團隊辛苦了！

泰國「野豬足球隊」12名小球員和25歲教練受困泰北「睡美人洞」（Tham Luang）逾2週，救難團隊連續3天執行援救任務，昨天終將受困師生全數救出。負責援救任務的泰國海軍海豹部隊稍早在臉書轉貼藝術家SISIDEA繪製的圖片，只見他將過去這段時間艱辛危險的救援過程，以可愛輕鬆的風格呈現，圖中出現的各種動物都代表參與救難行動的英雄。

根據SISIDEA在臉書上的介紹，圖中每種動物分別代表相對應的人物，以下附上對照表：

領頭白象：清萊省省長兼救難行動總指揮納隆薩（Narongsak Osottanakorn）

野豬（12小1大）：受困的12名野豬足球隊少年及教練

白馬：所有參與救援的英雄，包含在執行救援任務中不幸殉職的前海豹隊員。

海豹：泰國海軍海豹部隊

青蛙：所有世界級潛水員

獅子：來自英國、比利時的救難人員

袋鼠：來自澳洲的救難人員

仙鶴：來自日本的救難人員

駝鹿：來自瑞典的救難人員

老虎：來自緬甸的救難人員

棕色大象：來自寮國的救難人員

老鷹：來自美國的救難人員

熊貓：來自中國的救難人員

狗：救難犬（K-9）

燕子：泰國攀登專業人員

龍：負責水泵及鑽孔團隊

鋼鐵人：有「鋼鐵人」之稱的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）

雀鳥：各國媒體

烏鴉：發表惡意評論的人