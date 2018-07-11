美中貿易戰挨打 德媒：中國把劉霞當禮物送德國

劉霞獲釋開心大笑。友人指她被中國當成禮物，送給德國，以爭取聯手抗川普。（美聯）

2018-07-11 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國諾貝爾獎得主劉曉波遺孀劉霞，終於結束軟禁，離開中國重獲自由，昨晚已飛抵柏林，劉霞被釋放的時機敏感，正值中國總理李克強在德國訪問，且為美中貿易戰焦頭爛額之際，因而被觀察，劉霞被當成禮物或籌碼，以做為中國向德國及歐洲示好，爭取共同聯手對抗川普的機會。

《德國之聲》報導，近年一直為劉霞奔走的旅居德國的獨立中文筆會會長廖天琪表示，劉霞是由德國政府外交部安排，由德國駐華大使陪同到達德國，一開始會屏蔽她、保護她，因為她的身體還很虛弱，但屏蔽期有多長，還不確定，本週五劉曉波逝世一週年活動，也不確定她是否能參加。

劉霞獲釋，廖天琪認為，兩事件扮演決定性的角色，一是劉曉波的逝世週年紀念日即將到來，二是中國總理李克強正在柏林訪問，尤其跟李克強訪德有絕對關係，「李克強彷彿把劉霞作為一件『禮物』送給德國」，「劉霞就是中國政府手中的一枚棋子，這時候把她拋出來，就是向德國、歐洲示好，希望能聯手對抗川普」。

廖天琪很開心劉霞被釋放，人權即使成為政治及經濟交易的籌碼，不過，她希望，中國能把這籌碼下的重一點，以換得更多被多被關在監獄裡的人權主義者被釋放。